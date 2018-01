26-01-2018, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Brandweer blust buitenbrand in Nieuwe Pekela

Nieuwe Pekela - Brandweer Nieuwe Pekela heeft vrijdagmiddag een buitenbrand geblust aan de Tweede Ontsluitingsweg.

De brand was goed te zien vanaf de N366, ongeruste automobilisten belden hierom 112. Mede omdat de rookontwikkeling over de provinciale weg kwam. De brandweer had het vuur snel onder controle.