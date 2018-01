27-01-2018, Jeroen Bos/ Oldambtnu.nl

Auto botst achterop vrachtwagen (Video)

Veelerveen - Op de Veelerveensterweg in Veelerveen is vrijdagavond door een onbekende oorzaak een auto op een vrachtwagen gebotst. De weg was tijdens het incident volledig afgezet.

De vrachtwagen stond vermoedelijk stil langs de kant van de weg. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse. Het is nog onduidelijk hoe het met de inzittende(n) gaat en wat de oorzaak van het ongeluk is. Tv Noord