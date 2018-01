27-01-2018, Twitterfoto @gerard_dejonge

Koperdieven gepakt in Haren

Haren - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee verdachten aangehouden terzake diefstal van koper op een bouwterrein in Haren.

De politie betrapte de verdachten aan de Mellenssteeg. Eén van hen had zoch verstopt maar de politiehond vond hem snel. De politie spreekt van een mooie vangst.