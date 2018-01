27-01-2018, Patrick Wind 112gr.

Buitensluiting bij woning A. P. Fokkerstraat

Groningen - Zaterdagavond om 19:10 uur raakte een man buitengesloten bij zijn eigen woning aan de A. P. Fokkerstraat in de Oosterparkwijk.

De voordeur was dichtgetrokken en de huissleutel vergeten. De brandweer kwam met een ladder en de man klom zelf naar de 1e verdieping van het huis. Via een raam kon hij naar binnen. Al snel was het euvel verholpen.