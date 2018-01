27-01-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Auto uitgebrand in Kropswolde

Kropswolde - Op de parkeerplaats langs de Strandweg bij het Zuidlaardermeer in Kropswolde is zaterdag aan het begin van de avond een auto uitgebrand.

De brand werd om 18.15 uur bij de brandweer gemeld en de auto stond bij aankomst van de brandweer al volledig in brand. De brand was snel geblust, de auto is volledig verwoest.