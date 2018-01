28-01-2018, Romke Notenbomer/112Marum

Automobilist raakt gewond bij eenzijdig ongeval

Zevenhuizen - Ee automobilist is zaterdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval.

Bij een eenzijdig ongeval op de Bremerweg in Zevenhuizen is zaterdagavond een automobilist gewond geraakt. De man die in de richting van Zevenhuizen reed, raakte door nog onbekende oorzaak een boom aan de linkerkant van de weg. De auto kwam even verderop in tegengestelde richting tot stilstand. Door de klap waren verschillende onderdelen van de auto afgebroken. De automobilist die alleen in de auto zat, is later met o.m. een hoofdwond overgebracht naar het Martiniziekenhuis in Groningen. De brandweer van Haulerwijk was ook opgeroepen voor dit ongeval, maar behoefden niet in aktie te komen. De politie maakte rapport op van het ongeval, berger Collewijn heeft de Vito, die total loss raakte afgesleept.