28-01-2018, Patrick Wind 112gr.

Kliko`s in vlammen op Orchideestraat

Groningen - Omstreeks 03:45 uur kreeg de brandweer een melding van een containerbrand aan de Orchideestraat in de stad. Ter plaatse stonden een aantal containers in brand tegen een woning.

De brandweer en politie waren snel ter plaatse. Toen men bezig was met afronden kwam er een jongeman aangerend die meldde dat er dertig meter verderop ook containers in brand stonden tegen een woning. Gelijk ging men erop af. Ook dit brandje was snel geblust.

Nadat deze geblust was ging men nog een keer naar de eerste brand om goed te controleren of alles in orde was. Ook heeft men het dak van het schuurtje van de woning afgeblust. Nadat dit gebeurt was keerde men terug.