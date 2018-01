Surveillerende agenten kregen een melding dat een getuige had gezien dat twee mannen met een koevoet de deur van een winkel hadden opengebroken. Meerdere agenten gingen naar de betreffende straat. Al snel kon een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats worden aangehouden. Na een zoekactie konden agenten ook nog een 36-jarige inwoner van Groningen aanhouden. Beide mannen waren in het bezit van artikelen die afkomstig waren uit de winkel. Namens het gedupeerde winkelbedrijf werd aangifte gedaan. Beide verdachten werden voor nader onderzoek ingesloten.





Bel altijd 1-1-2 bij het zien van een misdrijf



Dat het alarmnummer 1-1-2 alleen is bedoeld voor noodsituaties waarin levens op het spel staan, is een misverstand. U kunt het nummer namelijk ook gebruiken als u getuige bent van een misdrijf. Dus als u ziet dat iemand inbreekt, iets vernielt, steelt, of een ander strafbaar feit begaat, aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Met een beschrijving van het misdrijf, de dader en de vluchtrichting kan de politie razendsnel in actie komen om de dader(s) te pakken!