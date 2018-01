28-01-2018, Joey Lameris/112Gr.

Man gewond na incident Froukemaheerd in Beijum

Groningen - Bij een ruzie in een huis aan de Froukemaheerd is zondagmiddag een man gewond geraakt. De recherche stelt een onderzoek in naar wat er gebeurt was.

Nader onderzoek moet uitwijzen wat er gebeurt zou zijn. Buurtbewoners denken dat het gaat om een steekpartij, dit is niet bevestigd. 1 persoon is naar een ziekenhuis gebracht. Later werd 1 persoon bij het station aangehouden. Tv Noord