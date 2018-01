28-01-2018, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Maaltijdbezorger botst op geparkeerde bestelbus

Winschoten - Een maaltijdbezorger is zondagavond met zijn bestelbus op een geparkeerde auto gebotst. Dit gebeurde aan de Grintweg in Winschoten.

De klap was zo hard dat de brokstukken over het wegdek lagen verspreidt. De schade was dusdanig groot dat beide voertuigen total loss verklaard kunnen worden, een berger heeft beide voertuigen afgesleept. Bij het ongeluk raakte niemand ernstig gewond.