29-01-2018, Politie Ommelanden Noord / Facebook.com

Getuigen oproep: vernielingen in Uithuizermeeden

Uithuizermeeden - Op zondag 28 januari 2018, omstreeks 19:00 uur, werd geconstateerd dat er op het station in Uithuizermeeden meerdere ruiten van de wachtruimte vernield waren.

Een paar dagen daarvoor was er ook al een ruit van de wachtruimte vernield. Mocht je informatie hebben over deze vernielingen dan is het verzoek om contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.