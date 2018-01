29-01-2018, redactie & Tvnoord.nl

Ex-tbs'er kiest opnieuw het hazenpad in Den Bosch

Groningen/ Den Bosch - Het Openbaar Ministerie (OM) is dringend op zoek naar John van Tamelen, een beruchte ex-tbs'er. Dat meldt Rtvnoord.nl op haar website.

In 1997 ontsnapte hij ook al samen met de Duitse crimineel Stefan Kröger uit de Van Mesdagkliniek in de stad Groningen. Dit keer bij een rechtzitting in Den Bosch. Van Tamelen was vrij uit voorarrest en kon daarom maandagochtend weglopen uit het gerechtsgebouw. Aldus Tv Noord.

Het hele verhaal leest u op Tv Noord