29-01-2018, 112Gr. Martin Nuver & Patrick Wind

Twee gewonden bij ongeval Petrus Campersingel (Video)

Groningen - Bij een verkeersongeval op de Petruscampersingel zijn maandagavond rond 21:30 uur een man en een klein kind gewond geraakt.

Een automobilist botste door nog onbekende oorzaak op een geparkeerde auto. Na de botsing schoot de auto een fietspad over en kwam in een grasveld naast het UMCG tot stilstand. Op de bijrijdersstoel zat een klein kind. Beide inzittenden raakten door de botsing gewond.

De politie deed onderzoek naar de toedracht. De twee auto’s zijn bij het ongeluk total loss geraakt. Een bloedproef moet uitwijzen als er drank of drugs in het spel is.

Oogtv

Tv Noord