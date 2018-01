30-01-2018, Martin Nuver 112Gr.

Middelbrand boven`het zusje van Andre Dokter` (Video)

Groningen - Rond 01:00 uur kwam de eerste melding binnen van een brandgerucht in de Papengang in de binnenstad. Na een half uur bleek er brand te zijn in een CV ruimte op de eerste verdieping bij een restaurant in de Oosterstraat.

Er werd middelbrand gegeven omdat men daardoor met meerdere eenheden kon kijken naar de herkomst van de brandlucht. De Officier van dienst ter plaatse meldde dat er op de begane grond enige waterschade was vanwege de lekkende CV ketel. Niemand raakte gewond. Rond 02:35 uur keerde de brandweer terug naar de kazerne. Voor zover bekend gaat het restaurant op de begane grond gewoon weer open dinsdag. Check dit voor de zekerheid ! Tv Noord update 03:20