22-02-2018, Martin Nuver 112Gr. & Joey Lameris

Restaurant Het Zusje Van Andre Dokter vandaag weer open (Video)

Groningen - Rond 01:00 uur kwam de eerste melding binnen, 4 week geleden. van een brandgerucht in de Papengang in de binnenstad. Na een half uur bleek er brand te zijn in een CV ruimte op de eerste verdieping bij een restaurant in de Oosterstraat.

Update: Donderdag 22 februari 2018 kunt u weer bij het restaurant terecht. Vanaf zondag 18 februari kon u al weer reserveren. Dat liet het bedrijf ons weten.