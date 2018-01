30-01-2018, Redactie & Foto: Rijkswaterstaat

Auto brandt uit op de ring van Groningen

Groningen - Tijdens de spits in Groningen is dinsdagavond op de zuidelijke ring door een onbekende oorzaak een bestelbusje in de brand gevlogen.

Het verkeer in de spit ondervindt hier lichte hinder door. De brandweer van Groningen heeft het voertuig inmiddels kunnen blussen. Over eventuele gewonden is nog niets bekend. Een berger heeft de door de brand verwoeste auto afgesleept. Het verkeer komt langzaam weer op gang.