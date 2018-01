30-01-2018, Politie Groningen & Haren Facebook

Getuigen gezocht van mishandeling

Groningen - Op dinsdag 23 januari tussen 9.15 en 9.30 uur vond er een incident plaats op de rotonde van de Korreweg, waarbij een aangeefster in het gezicht is geslagen door een donkergetinte man.

Aangeefster zat op dat moment met haar dochter in haar auto en de man was op de fiets aan komen rijden. De man was erg agressief en zou diverse malen door het geopende raam de vrouw in het gezicht hebben geslagen. De vrouw is weg kunnen komen met haar auto, maar de man is haar nog een tijd gevolgd.

Nu wil de politie graag weten of er iemand getuige is geweest van deze mishandeling. U kunt bellen met 0900-8844 onder vermelding van nummer 2018019641.