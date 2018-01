31-01-2018, Oogtv.nl bron en www.ukrant.nl

Lid Gyas verdacht van poging tot doodslag

Groningen - Een 20-jarig lid van roeivereniging Gyas in Groningen wordt verdacht van poging tot doodslag, meldt de Universiteitskrant.

De student zou oktober vorig jaar ruzie hebben gekregen met een niet-lid. Deze werd zo hard geslagen en geschopt dat hij er een schedelbasisfractuur en een gebroken kaak aan over hield. Afgelopen maandag is de voorlopige hechtenis van het Gyas-lid door de rechtbank opgeheven, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

De verdachte is in afwachting van de rechtszaak door de vereniging geschorst als lid.

Gyas heeft geen melding gemaakt van het incident bij de Rijksuniversiteit of bij de Hanzehogeschool. ‘We wilden eigenlijk eerst afwachten wat de uitspraak zou zijn. Maar we gaan het nu wel zeker doen,’ aldus een woordvoerder van Gyas in de UK.