31-01-2018, Facebook politie Ommelanden West

Nieuw EO-programma brengt kloppend hart van de hulpverlening in beeld

Groningen - Dagelijks beantwoorden ze duizenden telefoontjes van mensen in nood. Of het nu gaat om een verkeersongeval, een overval, een ruzie op straat of vreemde geluiden bij de buren.