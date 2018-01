31-01-2018, Martin Nuver 112Gr. & Oogtv.nl bron

Justitie wil psychologisch onderzoek van schutter Azim

Groningen - “Het voelde lekker, alsof ik een vogel uit de lucht schoot.” Dit zou Azim A. volgens de officier van justitie op 15 oktober gezegd hebben tegen een medeverdachte, nadat hij op de Korreweg zomaar een 21-jarige fietser had neergeschoten.

Het slachtoffer werd driemaal geraakt en liep een dwarslaesie op. De verdachte was woensdag op de eerste dag van de zaak niet in de rechtbank aanwezig, maar het slachtoffer wel, in een rolstoel. De verdachte zou zelfs gezegd hebben: “Ik ben bereid om naar het ziekenhuis te gaan om het af te maken als hij nog niet dood is.” Hij zou kortgeleden ook enkele medeverdachten bedreigd hebben.

De strafzaak wordt in september inhoudelijk behandeld. Er staan in totaal vijf mensen terecht. Het Openbaar Ministerie wil dat A. wordt geobserveerd in het Pieter Baancentrum. Hij werd pas enkele weken na het misdrijf ingerekend in een huis aan de Duindoornstraat.

Zie ook