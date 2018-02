01-02-2018, Oogtv.nl bron

Gaswinning terug naar 12 miljard kuub zegt SodM

Groningen - De gaswinning in Groningen moet zo snel mogelijk terug naar maximaal 12 miljard kuub per jaar. Dat adviseert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan minister Wiebes van Economische Zaken.

Volgens inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het SodM is dat nodig om aan de veiligheidsnorm te voldoen en de kans op schade te verlagen. In het regeerakkoord is afgesproken dat de gaswinning terug gaat van 21,6 naar 20.1 miljard kuub.

Ondanks het advies om naar 12 miljard te gaan kan het SodM niet uitsluiten dat er alsnog -zwaardere- aardbevingen gaan plaats vinden.

Het SodM adviseert verder om het Loppersumcluster te sluiten en de gaswinning in Bierum sterk terug te dringen. Het SodM zei eerder al dat de gaswinning omlaag moest, maar dat advies werd door het kabinet genegeerd.

later meer