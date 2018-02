Ondanks de totstandkoming van het schadeprotocol over de afhandeling van de schade hebben de boeren in één van de bussen nog weinig vertrouwen in een goede afloop. “Maar het is nog nooit zo positief geweest als nu, alleen je denkt wat zal hier weer van terechtkomen. Als we twee weken geen aardbevingen hebben dan zeggen ze oh, het valt wel weer mee. Je durft bijna niet meer positief te zijn”, aldus melkveehouder Henk Kruizinga uit Stedum.

Het laatste nieuws van één van de boeren in de bus is dat de meeste opleggers met tracktoren de stad Den Haag niet in mogen. Als compromis kunnen slechts twee tractoren wel naar de Hofvijver bij het Binnenhof.

Bron tekst en foto: Oogtv.nl