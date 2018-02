01-02-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Woningbrand in Wildervank

Wildervank - In een leegstaande woning aan de Sportterreinstraat in Wildervank heeft donderdagmiddag korte tijd brand gewoed.

De gealarmeerde brandweer had het vuur dat was ontstaan in een stapel papieren snel onder controle.