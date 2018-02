03-02-2018, Martin Nuver & Sander Graafhuis 112Gr.

Water weer veilig na leidingbreuk (Video)

Groningen - Bij herstelwerkzaamheden aan het riool aan de Regattaweg is vrijdagmorgen rond 08:30 uur een hoofdwaterleidingbuis kapot getrokken.

Hierdoor zit de Tasmantoren en bedrijven aan de Koningsweg een groot deel van de dag zonder water.

Er is een waterwagen gearriveerd waar omwonenden water kunnen halen. Deze staat voor Tonica Music. Vermoedelijk is het lek rond 16:00 uur gerepareerd.

Update:

Advies is om het water tot zaterdagavond minimaal drie minuten te koken voordat het wordt gedronken. Douchen kan wel gewoon veilig. Als het drinkwater gevaar geweken is krijgen omwonenden een groene kaart in de brievenbus.

