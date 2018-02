02-02-2018, Politie Ommelanden Noord

Ernstig gewonde bij overval in Delfzijl: getuigen gezocht

Delfzijl - Op woensdag 31 januari 2018 Tussen 19.30 uur en 20.05 uur heeft een overval plaatsgevonden op de Borkumerrif te Delfzijl.

Het slachtoffer is daarbij ernstig gewond geraakt. De daders, vermoedelijk getinte manspersonen, spraken Nederlands met een Antilliaans accent. Bij deze overval zijn vuurwapens gebruikt. De daders zijn mogelijk weggereden in een grijze personenauto, mogelijk een VW Golf. Mocht je informatie hebben over deze overval dan is het verzoek om contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.