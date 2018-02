03-02-2018, redactie

Door gladheid van de weg geraakt

Niehove - Een automobiliste is zaterdagmorgen op de Gaaikemaweg in Niehove van de weg geraakt en op de kop in een sloot gekomen. Rond 08:22 uur was het ter plaatse spekglad op de weg.

Ook bij de Stadsweg langs de N388 bij Lauwerzijl gleed een auto de sloot in. Niemand raakte gewond. Wees als u de weg op gaat op uw hoede. De komende dagen komt er flinke nachtvorst en kan het weer glad worden op de wegen.