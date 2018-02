03-02-2018, redactie & Twitter politie bron

Man(40) in Opel Vivaro weer terecht

Nederland - In verband met een vermissing van een man is de politie opzoek naar een 40-jarige man uit Utrecht. Men(de familie) maakt zich ernstig zorgen.

De man was op 2 februari vertrokken in zijn Opel Vivaro met het kenteken VV-533-F. De politie denkt dat de man mogelijk richting Noord-Nederland is vertrokken. Dat tweet de politie zaterdagmiddag.

Mocht u de man of zijn auto gezien hebben, belt u dan met de politie via 0900-8844 of bij spoed 112.

Tweet update:

De vermiste Utrechter in de witte Opel Vivaro is terecht. Hij is aangetroffen in de omgeving van Meppel en opgevangen door de politie. Bedankt voor het uitkijken en alle retweets.