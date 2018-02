03-02-2018, Marcel Klip 112Hoogezand.nl

Auto in de sloot langs de A7

Scharmer - Op de A7 tussen de stad Groningen en Hoogezand is vrijdagavond een auto in de sloot terecht gekomen.

Het ongeval gebeurde rond 22.52 uur ter hoogte van Scharmer. Of er bij het ongeval iemand gewond is geraakt is niet bekend. Het verkeer werd via de linkerrijbaan langs het ongeval geleid. Een berger heeft de auto geborgen.