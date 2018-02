03-02-2018, OldambtNu.nl

Brandweerman Finsterwolde 25 jaar in dienst

Finsterwolde - Op 1 februari 2018 was Ruud Mooij 25 jaar in dienst bij de brandweer Finsterwolde, dit konden zijn collega’s van de brandweer natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.