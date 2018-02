09-02-2018, 112Groningen & foto Oldambtnu.nl

Code geel ingetrokken

Groningen - Het KNMI waarschuwt dat het zaterdag glad kan worden door sneeuw. Voor het hele land is code geel afgekondigd.

In de loop van de middag gaat de sneeuw in het westen weer over in regen of natte sneeuw. In totaal kan in het westen en midden 1-3 cm sneeuw vallen, in het oosten en noordoosten 0-2 cm.

Code geel is ingetrokken.