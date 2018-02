04-02-2018, Mark Heikens - 112Groningen.nl

Auto belandt in de sloot op N33 bij Tjuchem

Tjuchem - Op de N33 ter hoogte van Tjuchem is zondagmiddag een auto van de weg geraakt en in een naastgelegen sloot tot stilstand gekomen.

Bij het ongeluk raakte de bestuurder gewond en werd door ambulancepersoneel onderzocht in de ambulance. Hoe het ongeluk exact kon gebeuren is niet bekend, de politie zal hier onderzoek naar doen. Tijdens het ongeluk was één rijstrook gestremd voor het verkeer