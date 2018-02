05-02-2018, Johan Wildeboer-112Groningen

Gekantelde vrachtwagen op N33 bij Appingedam (Video)

Appingedam - Op de afrit van de N33 ter hoogte van Meedhuizen is maandagmorgen een vrachtwagen geladen met houtsnippers gekanteld.

Door een nog onbekende oorzaak raakte de vrachtwagenchauffeur de macht over het stuur kwijt en kwam met zijn combinatie op de zijkant te liggen. Hierbij raakte de lading verspert over de weg. Met behulp van een mobiele kraan werd de lading terug gestopt in de trailer.

Een bergingsbedrijf zal later vanmorgen de vrachtwagen wegtakelen. De afrit van de N33 naar de N362 richting Meedhuizen is afgesloten voor het doorgaande verkeer.