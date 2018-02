05-02-2018, Martin Nuver 112Gr.

Fietsster schampt Qbuzz op Hereplein

Groningen - Maandagmiddag om 13:05 uur is een fietsster lichtgewond geraakt nadat ze was geraakt door een Qbuzz.

Ze kwam hard ten val en werd in een ambulance behandeld, ze had een zere knie eraan over gehouden maar hoefde niet naar een ziekenhuis. De politie heeft de aanrijding op papier gezet.