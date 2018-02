05-02-2018,

Tweede editie 112GroningenDag 2018

Groningen - Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen.

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties aanwezig, waaronder verschillende brandweerkorpsen, ambulancezorg, politie en justitie, veiligheidsregio Groningen, Prorail en nog vele anderen.

Na het succes van de eerste editie in 2016 kon een vervolg niet uitblijven, zo zegt organisator Martin Nuver van 112Groningen.nl. “Dit jaar wordt de 112GroningenDag nog groter met een extra hal en pakken we nog spectaculairder uit.” De gehele dag zijn er talrijke spectaculaire demonstraties en de hulpverleners geven u graag uitleg over hun werk. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje en doorlopend zijn er muzikale optredens.

Nieuw dit jaar is bijvoorbeeld het Defensie plein met daar vertegenwoordigd de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en de Vloot en Roadshow Koninklijke Marine. Een gepantserde tank bekijken? Even kapitein zijn van een marineschip of een straaljager besturen? Het kan allemaal!!

De 112GroningenDag is ook bijzonder leerzaam voor jong en oud. Op de veiligheidsmarkt staan op 16 juni talrijke bedrijven en instanties voor u klaar met informatie over ieders dagelijkse veiligheid. Veiligheid en leefbaarheid in je eigen huis, op straat, op het werk, in de auto en in je eigen omgeving is niet altijd vanzelfsprekend.

Een ongeluk zit in een klein hoekje! Maar hoe heeft het zo mis kunnen gaan? Had het voorkomen kunnen worden? En wat kan je als burger doen als er echt iets mis gaat? Op deze en andere vragen kunt u op zaterdag 16 juni 2018 antwoord op krijgen. Zodat ieders omgeving weer iets veiliger wordt en vooral dat u weet wat u moet doen in het geval van een calamiteit.

In 2018 bestaat de nieuwssite 112Groningen.nl weer 15 jaar, een jubileum welke groots gevierd gaat worden op zaterdag 16 juni 2018 op de 112GroningenDag. MartiniPlaza aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door Bestrating.nl en 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.

Volg de laaste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112Groningen.nl