06-02-2018, Oldambtnu.nl

Hennepkwekerij aangetroffen in Scheemda

Scheemda - Op de Eexterweg in Scheemda heeft de politie dinsdag rond de middag een inval gedaan. In het pand trof men materiaal/ benodigdheden aan voor een hennepkwekerij.

Er stonden nog geen planten. Een speciaal team ontruimt het pand en vernietigt de kwekerij met toebehoren. Omstanders melden dat 1 persoon werd aangehouden. Dat bleek de eigenaar van het pand.