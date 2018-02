06-02-2018, Facebook politie Ommelanden West

Verlaten van plaats ongeval

Zuidhorn - Op 27 januari 2018, tussen 14:00 uur en 16:00 uur, heeft er een aanrijding plaatsgevonden bij De Dorpsvenne te Zuidhorn.

Op de dagen hiervoor was een zogenaamd keermuur/afscheidingsmuur opnieuw opgemetseld.

Op 27 januari, rond 16:00 uur, bleek echter dat de muur vermoedelijk was omver gereden. Mogelijk heeft iemand hier iets van gezien of gehoord. Graag komt de politie in contact met deze mensen. U kan zich melden via 0900-8844.