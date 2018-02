06-02-2018, Marcella Werkman 112Gr.

Auto naast schuur gaat in vlammen op

Zuurdijk - Aan de Ewer in Zuurdijk stond dinsdagmiddag om 16:30 uur een bestelbus in brand naast een schuur. Het vuur dreigde over te slaan maar de brandweer was er net op tijd bij. Er werd middelbrand gegeven.