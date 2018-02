06-02-2018, Martin Nuver 112Gr.

Voetganger geschept door automobilist (Video)

Groningen - Op het Damsterdiep is dinsdagavond rond 20:10 uur een voetganger op een oversteekplaats geschept door een automobilist.

De man is ernstig gewond naar het UMCG gebracht. De bestuurder is voor verhoor meegenomen naar een bureau en de auto werd in beslag genomen en overgebracht door berger Poort naar Tynaarlo voor technisch onderzoek.

