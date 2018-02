06-02-2018, Jeroen Bos/ Oldambtnu.nl

Dier in problemen in Noordbroek

Noordbroek - Brandweer Siddeburen kreeg dinsdagavond een melding van een koe in problemen aan de Pastorieweg in Noordbroek, de weg tussen 't Waar en Noordbroek.

Ter plekke bleek een koe gevallen te zijn in een roterende melkstal, hierdoor lag hij dus lager als de roostervloer. De brandweer heeft door middel van stropakken en brandweer slangen de koe weer op poten gekregen.