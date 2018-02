07-02-2018, DitisRoden.nl Amber van Kampen & Niels Holterman video

Dode bij woningbrand in Norg (Video)

NORG , Drenthe - In Norg heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag een drama voltrokken. Een vrouw is om het leven gekomen bij een woningbrand in Norg.

De brandweer werd om 01:00 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Asserstraat. Een man kon op tijd de woning verlaten. Bij de brand ontstond veel rook en de brandweer heeft voorkomen dat het oversloeg naar de naast gelegen huizen. Helaas kwam de hulp te laat voor de vrouw. Toen de brandweer de vrouw uit het huis haalde was ze al overleden. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Tv Noord