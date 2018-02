07-02-2018, Sander Graafhuis, 112gr

In Noordlaren kan je schaatsen (Video)

Noordlaren - Vanaf 09:00 uur is de ijsbaan in Noordlaren woensdag geopend. Het is goed koud en er ligt een mooie ijslaag.

Er werd in Noordlaren de hele nacht hard gewerkt om een deze goede ijsvloer te krijgen.