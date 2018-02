07-02-2018, Quintin Stoetman/ OldambtNu.nl

Brandweer rukt uit voor een nacontrole

Winschoten - Brandweer Winschoten werd dinsdagavond opgeroepen voor een nacontrole in een woning aan de Sint Vitusholt in dezelfde plaats.

Een nacontrole is in de meeste gevallen een melding van mensen die zelf een brandje geblust hebben maar er niet 100 procent zeker van zijn dat het uit is. Hierom verzoeken zij de brandweer een nacontrole te doen, om te kijken of er echt geen brand meer is.

In dit geval bleek er in de woning kortsluiting te zijn geweest in een ventilator. De brandweer heeft het gecontroleerd en kon met onverrichte zaken terug naar de kazerne.