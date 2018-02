De kat kwam woensdagavond niet thuis, en donderdagmorgen zag ze zijn vacht in het ijs liggen. De vrouw zou hem er toen uit gaan halen. Men bedacht een plan. Met hulp van een vlot en een waadpak gingen ze aan de slag.

In het midden van het water zakte ze liggend op een vlot met waadpak aan door het ijs heen. Aldus een getuige die alles zag. De brandweer hielp uiteindelijk voor het laatste stukje.

Tweet brandweer:

In Meerstad zijn we opgeroepen een persoon te water. Een mevrouw wilde een kat redden en is daarbij zelf te water geraakt. Gelukkig viel het allemaal mee. We hebben de mevrouw op het droge geholpen en ze zal worden gecontroleerd door de collega’s van de ambulance.