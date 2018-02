07-02-2018, Sander Graafhuis 112Haren.nl

Cake laat brandweer Haren uitrukken

Haren - Aan de Korte Dreef in Haren was woensdagmiddag om 12:35 een keukenbrand ontstaan. Tijdens een cake bakken ging het mis in de oven en de hele keuken stond blauw van de rook.

1 persoon had wat rook ingeademd en werd in een ambulance ter plaatse behandeld. De woning is geventileerd.