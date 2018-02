07-02-2018, Melarno Kraan 112Gr.& Jeroen Bos Oldambtnu.nl

Grote uitslaande brand in Winschoten (Video)

Winschoten - Op de M.J. van Olmstraat te Winschoten heeft een grote uitslaande brand een pand verwoest. De brandweer Winschoten en Veendam waren met groot materiaal ter plaatse om de brand te bestrijden.

Alle aanwezige personen hadden het pand op tijd kunnen verlaten.



De brandweer was vanwege de waterwinning ook ter plaatse met een "groot watertransport" dit kon enige hinder veroorzaken voor het verkeer. In de omgeving hield de Politie de toegestroomde omstanders op afstand.



De brand was in de wijde omgeving te zien. Er kwamen meerdere meldingen uit Pekela, Scheemda en Blijham. In verband met de rookontwikkeling adviseerde de brandweer om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.

Tv Noord