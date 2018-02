08-02-2018, 112Groningen.nl

Sloop- en nabluswerkzaamheden bij verwoeste loods Winschoten

Winschoten - Aan de M.J. van Olmstraat in Winschoten is woensdagavond eeen forse brand uitgebroken in een loods. Het gebouw stond volledig in brand. Rond 01:15 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het nablussen heeft de hele nacht geduurd.