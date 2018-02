08-02-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Brandweer rukt uit voor vreemde lucht in portiek

Groningen - Donderdagmiddag moest de brandweer uitrukken voor een vreemde lucht in een woning aan de Helperkerkstraat.

Een bewoner had de brandweer gebeld omdat er een vreemde lucht/ gaslucht in de portiek hing. De brandweer heeft een meting gedaan. De vreemde lucht kwam van de buurman die bezig was met een spuitbusje.

De brandweer keerde na 15 minuten weer terug naar de kazerne.