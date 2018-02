09-02-2018, Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brandweer blust kleine brand in shovel

Wagenborgen - De brandweer van Wagenborgen is vrijdag aan het begin van de middag opgeroepen voor een brand in een shovel aan de Scheve Klap in Wagenborgen.

Achter een boerderij aan de Scheve Klap was een brand ontstaan in een shovel. De brandweer heeft het vuur met een straal hoge druk geblust. De brand ontstond vermoedelijk door kortsluiting.