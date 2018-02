09-02-2018, Joey Lameris/112Gr.

Vrachtwagen controle Duinkerkenstraat

Groningen - De politie heeft vrijdag aan het begin van de avond een grote vrachtwagen controle gehouden bij het RDW in de stad.

De controle ging in samenwerking met de RDW, Belastingdienst en de Douane. De controle was met name gericht op buitenlandse vrachtwagens.

Motor agenten haalden vanaf de ringweg de vrachtwagens op, vervolgens werden de vrachtwagens naar de RDW garage aan de Duinkerkenstraat gebracht. Hier werd alles gecontroleerd. De resultaten zijn nog niet bekend gemaakt.