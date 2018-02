09-02-2018, Oogtv.nl en brandweergroningen.nl bron

Vergiftigd worden in je eigen huis?

Groningen - Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld elf personen door koolmonoxidevergiftiging. Nog eens honderdvijftig mensen belanden in het ziekenhuis. Koolmonoxide, ook bekend als CO, staat niet voor niets bekend als de sluipmoordenaar.

Hoe herken ik koolmonoxidevergiftiging? De eerste lichamelijke symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op een griepje: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Ook voel je je verward, slaperig en je krijgt een versnelde hartslag.



Bij een hoge concentratie koolmonoxide treden er ernstige symptomen op zoals: bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade met mogelijk overlijden als gevolg. Bron